İlkokulda yüz yüze eğitim yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz. " ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.