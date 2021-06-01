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İlkokulda yüz yüze eğitim yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz. " ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.

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