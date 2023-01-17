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İlker Başbuğ beraat etti!

FETÖ, siyasi ayağının ortaya çıkarılması gerektiğine ilişkin açıklaması nedeniyle yargılanan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, beraat etti.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a, terör örgütü Fethullah Gülen yapılanmasının siyasi ayağının araştırılmasına ilişkin sözleri nedeniyle milletvekilleri tarafından açılan dava sonuçlandı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın, Başbuğ hakkında, 'kamu görevlilerine hakaret' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davada mahkeme kararını verdi. 

Mahkeme, Başbuğ'un açıklamalarının suç duyurusunda bulunan milletvekillerinin doğruda hedef almadığına ve kanunda suç olarak tanımlanmadığına hükmederek beraat kararı verdi.

 

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