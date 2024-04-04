İlkbaharda yaz sıcakları korkutuyor!
Türkiye’de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbaharda, yaz sıcakları yaşanıyor. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, “2024'ün kaydedilen en sıcak yıl olan 2023'ü geçebileceğine” dikkat çekti.
Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbahardan çok yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanırken, yeni yılda sıcak rekorlarının devam etmesi bekleniyor.
Antalya, Adana, Eskişehir, Muğla, İzmir, Aydın ve Manisa gibi birçok kentte hava sıcaklığı 1 Nisan'da 30 dereceleri aşarak rekor seviyelere yaklaştı.
Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, iklim krizinin, sıcaklık ve yoğun yağış gibi olayları daha şiddetli hale getirebildiğini, sıcak hava dalgalarının sıklığı ve şiddetinin arttığının gözlemlendiğini söyledi.
Her yeni 10 yılda sıcak hava dalgalarının başlangıcının erkene çekildiğini ve sürelerinin uzadığını gördüklerini ifade eden Tağıl, geçen hafta başlayan sıcak hava dalgasının daha önce görülmemiş coğrafyalara kadar ulaştığını gözlemlediklerini söyledi.