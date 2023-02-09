İlkay Gündoğan'dan deprem bölgesine yardım!

Manchester City'de forma giyen Türk yıldız İlkay Gündoğan da merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketlerine sessiz kalmadı. İlkay Gündoğan deprem bölgesine büyük bir yardımda bulundu.

Deprem bölgesine büyük yardım

Bild'de yer alan habere göre Türk asıllı Alman futbolcu eşi Sara Gündoğan ile birlikte deprem bölgesine iki tır dolusu ekmek bağışladı.

Balıkesir'den gıda hizmeti sağlayıcısı bir firma ile anlaşma sağlayan İlkay Gündoğan, içinde birçok ürünün bulunduğu malzemeleri deprem bölgesine gönderdi.

İlkay Gündoğan yaptığı açıklamada "Ailem ve ben olaylarla çok meşguldük. Düşüncelerimiz artık kriz bölgelerindeki insanlarla. Şimdi hepimizin bir arada kalması çok önemli. İnsanlar bizim yardımımıza güveniyor." ifadelerini kullandı.

İlkay, "Şimdiye kadar aldığımız teşvik ve destek harikaydı! Şu anda bebek maması, battaniye, hijyen ürünleri ve sıcak tutan giysiler şeklinde daha fazla gıda ve malzeme bağışı toplamaya çalışıyoruz. Daha sonra Londra'daki Türk Büyükelçiliği ile koordineli olarak Türkiye'ye ulaşımı ayarlayacağız." diye konuştu.