İlkay Gündoğan, Türkiye'ye sıcak bakıyor!

Dünya yıldızı İlkay Gündoğan ile temaslarda bulunan Erden Timur, yıldız oyuncunun önümüzdeki yaz itibarıyla boşa çıkmasını kaçırmak istemiyor. Manchester City'de düzenli oynayan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray yönetimi tarafından fırsat transferi olarak görülüyor.

İlkay'ın kadroya katılması ile birlikte orta sahanın tüm formasyonunun değişeceğinden emin olan yönetim, oyuncuyu hızlıca ikna edeceğini ve son büyük sözleşmesini Galatasaray ile yapacağını düşünüyor.

Ülkesinde forma giymek istiyor

Ayrıca da Balıkesirli olan İlkay'ın, kariyerinin son döneminde ülkesinde forma giymeye sıcak baktığı konuşuluyor.

İngiliz devi Manchester City'de Pep Guardiola'nın düzenli forma şansı verdiği istikrarlı orta saha, bu sezon toplam 35 maça çıktı ve 3 gol ile 4 asistlik katkı sağladı. Son olarak ise oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.