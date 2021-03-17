İlkay Gündoğan Şampiyonlar Ligi'ni de boş geçmedi: Manchester City çeyrek finalde

Manchester City, Borussia Mönchengladbach'a karşı 2-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında da aynı skorla kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi maç özetleri ve Manchester City-Borussia Mönchengladbach maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiliz ekibi Manchester City, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımını konuk etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Macaristan'daki Puskas Arena'da oynanan mücadeleye hızlı başlayan Manchester City, 12. dakikada Kevin De Bruyne'ün golüyle 1-0 öne geçti.

İLKAY GÜNDOĞAN FİLELERİ HAVALANDIRDI

Ataklarını sürdüren Manchester ekibi, 18. dakikada sezonun formda ismi İlkay Gündoğan ile ikinci golü buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Manchester City, ilk maçta olduğu gibi 2-0 galip gelerek çeyrek finale çıktı.

BUGÜN 2 MAÇ VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşları, bugün TSİ 23.00'te oynanacak Chelsea-Atletico Madrid ve Bayern Münih-Lazio maçlarıyla tamamlanacak.