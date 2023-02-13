İlkay attı, City hata yapmadı!

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında zirve mücadelesi veren Manchester City, puan tablosunun orta sıralarındaki Aston Villa'yı ağırladı. Unai Emery'nin ekibi maça hızlı başlamak istese de Manchester City, Rodri'nin 4, İlkay Gündoğan'ın 39 ve Mahrez'in 45+1'inci dakikadaki golleriyle maçı kazandı. Aston Villa'nın golünü ise 61. dakikada Watkins kaydetti.

Puanını 48'e çıkaran Manchester City, haftayı beraberlikle kapatan lider Arsenal ile arasındaki farkı 3 puana indirdi.

Aston Villa ise 28 puanla 11. sırada yer aldı.