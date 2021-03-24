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İlk tweeti Türk asıllı iş adamı satın aldı: 2.9 milyon dolar ödeyecek

TwItter’ın CEO’su Jack Dorsey’in 15 yıl önce yazdığı ilk tweet dijital müzayedede satışa çıkarıldı.Türk asıllı iş insanı Sina Estavi tarafından satın alınan tweet için 2.9 milyon dolar ödenecek.

TwItter’ın CEO’su Jack Dorsey’in 15 yıl önce yazdığı ilk tweet dijital müzayedede satışa çıkarıldı.Türk asıllı iş insanı Sina Estavi tarafından satın alınan tweet için 2.9 milyon dolar ödenecek.

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’in 15 yıl önce yazdığı ilk tweet, 2.9 milyon dolara satıldı.

Dijital müzayedede satılan tweet’in, Türk asıllı iş insanı Sina Estavi tarafından alındığı bildirildi.

Dorsey, “Twttr’imi şimdi kuruyorum” yazan tweet’inden elde edilen NFT kripto paranın, Afrika’ya yardım yapan bir kuruluşa aktarılacağını belirtti. Estavi de Twitter’dan, “Sanırım yıllar sonra insanlar Mona Lisa tablosu gibi bu tweet’in gerçek değerini anlayacaklar” paylaşımında bulundu.

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