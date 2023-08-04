İlk kadın amiral olan Gökçen Fırat kimdir? Kaç yaşında?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay olarak görev yapan Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti.

Böylelikle Gökçen Fırat TSK bünyesindeki ilk kadın Amiral oldu.

Gökçen Fırat kimdir?

Gökçen Fırat, 22 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türkiye cumhuriyet tarihinin ilk kadın amiralidir.

1998'de Deniz Harp Okulundan mezun oldu. Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'nin komutanlığını yaparak Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı oldu. TCG Yavuz fırkateyninde su altı silahları subaylığı ve denizaltı savunma harbi subaylığı yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığında karargâh görevlerinde bulundu. Norveç'teki SACT Müşterek Harp Merkezi'nde ve İngiltere'deki MC Northwood Deniz Komutanlığında görev yaptı. 2019 yılında Deniz Harp Enstitüsünde kurmay subaylık eğitimini tamamladı ve deniz kurmay albay rütbesine terfi etti.

2023 yılında tuğamiral rütbesine terfi etti.