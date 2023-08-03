İlk kadın amiral Gökçen Fırat oldu!

Yüksek Askeri Şura toplantısı yaklaşık 3 saatin ardından tamamlandı.Toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ilk defa kadın general ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Kurmay Albay Gökçen Fırat, YAŞ kararları kapsamında tuğamiralliğe terfi ettirildi.



Fırat daha önce de Türkiye’nin ilk savaş gemisi komutanlığı görevini de yapmıştı