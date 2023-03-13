"İlk İş Yerim" projesi için ilk kura çekimi yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı, milyonlarca vatandaşı ev, arsa ve iş yeri sahibi yapacak olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimleri devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından, yaptığı açıklamasında "İlk İş Yerim" projesine dair önemli mesajlar verdi.

"Sıra iş yerlerine geldi"

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“250 alt sektörü harekete geçiren “İlk Evim, İlk İş Yerim“ projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz.”

Kura çekimi hangi illerde yapılacak?

15 Mart tarihinde 12 il ve ilçede “İlk İş Yerim” kuraları şu illerde çekilecek:

15 Mart 2023: Aksaray Merkez 220

15 Mart 2023: Konya Meram 308

15 Mart 2023: Isparta Merkez 271

15 Mart 2023: Afyonkarahisar Dinar 55

15 Mart 2023: Afyonkarahisar Şuhut 44

15 Mart 2023: Ankara Gölbaşı 1.100

15 Mart 2023: Denizli Bozkurt 88

15 Mart 2023: İzmir Torbalı 77

15 Mart 2023: Kastamonu Tosya 81

15 Mart 2023: Konya Çumra 25

15 Mart 2023: Tekirdağ Süleymanpaşa 276

15 Mart 2023: Trabzon Of 286

15 Mart 2023: Van Edremit 275