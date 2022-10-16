İlk Evim İlk İş Yerim Tanıtım Tırı Başkent Ankara'da!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ tarafından hazırlanan “İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa” tanıtım tırı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını vatandaşlara yerinde anlatmak amacıyla yollara koyuldu. Bu kapsamda tanıtım tırı 17 ilin meydanlarını gezecek, “İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa” projesini detaylarıyla vatandaşlara anlatacak. Tırın ilk durağı Başkent Ankara’ydı.

“Projeye 7,5 milyonluk rekor başvuru”

Bakanlık’tan yapılan açıklamada 500 bin sosyal konut, 1 milyon arsa ve 50 bin iş yeri ile Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa” projesine 7,5 milyonluk rekor başvuru yapıldığı belirtildi. Projeyle ilgili vatandaşların merak ettikleri sorular sosyal medya, yazılı-görsel medya ve TOKİ bilgilendirme hattından yanıtlanıyor. Bu kapsamda vatandaşların merak ettikleri soruları yerinde cevaplayabilmek için yeni bir hizmet daha başlatıldı.

“Tanıtım tırı 17 ilin meydanlarını gezecek”

Bakanlık açıklamasında başlatılan yeni hizmet hakkında bilgi verildi. Açıklamada “Şimdi de ‘İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa’ tanıtım tırı vatandaşın ayağına gidecek. 17 ilin meydanlarında TOKİ uzmanları doğrudan vatandaşları projeye ilişkin bilgilendirecek.” ifadeleri kullanıldı.

Tanıtım tırı Ankara’nın ardından Diyarbakır, Konya, Muğla, Aydın, Erzurum, Kahramanmaraş, Yozgat, Tunceli, Amasya, Bolu, Zonguldak, Afyon, Uşak, Kırşehir, Elazığ ve Manisa şehirlerinin meydanlarında vatandaşla buluşacak. Böylece vatandaşlar “Türkiye’nin en büyük sosyal konut hamlesi” ile ilgili tırda bulunan TOKİ uzmanlarıyla yüz yüze görüşerek merak ettikleri sorulara ilişkin bilgi alabilecekler.

“İlk durak Başkent Ankara”

Bu kapsamda ilk durak olan Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda vatandaşlara tanıtım tırında bilgi verildi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, tüm detaylarıyla halka anlatılırken vatandaşlarla eğlenceli yarışmalar yapıldı.

“TOKİ örnek dairelerde 360 derece tur”

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada özel VR teknolojisi sayesinde daha önce yapılmış TOKİ projelerindeki örnek dairelerin 360 derece deneyimleyebileceği ve tır ekranlarından yayımlanan soru ve cevap videoları sayesinde vatandaşların bilgilendirileceğinin altı çizildi.

“900 milyarlık dev yatırım”

Yaklaşık 900 milyar liralık dev bir yatırım olan “İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa” projesinin, çarpan etkisiyle 450’den fazla alt sektörü harekete geçirecek olması sebebiyle ekonominin, sanayinin, ticaretin çarklarını da hızlandıracağı, 2 trilyon liradan fazla olmak üzere ekonomik hareketliliğe yol açacağı ve en az 200 bin yeni istihdam sağlayacağı vurgulandı. Proje kapsamında yapılacak olan sosyal konutlar ve güvenli iş yerlerinin, bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin kentsel dönüşümü noktasında da öncü bir vazife üstleneceği bilgisi paylaşıldı.

TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Dinçer: “Tanıtım tırımızda vatandaşlarımızın proje kapsamında merak ettiği tüm sorular, idaremiz personeli tarafından titizlikle cevaplandırılacaktır”

TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Osman Dinçer, Ankara’da tanıtım tırıyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Evim Arsa projemizin tüm detayları Bakanlığımız ve TOKİ Başkanlığımız tarafından basın ve kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Tanıtım tırımızda vatandaşlarımızın proje kapsamında merak ettiği tüm sorular idaremiz personeli tarafından tüm titizlikle cevaplanacaktır. Ayrıca daha önce idaremiz tarafından yapımı tamamlanan örnek dairemiz VR gözlük sayesinde vatandaşlarımıza gezdirilecek, burada kat planlarımız ve projelerimizde kullandığımız malzemeler hakkında vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Rekor başvuru sayısıyla idaremize güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, tanıtım tırımıza kendilerini davet ediyoruz.”