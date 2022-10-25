İlk Evim İlk İş Yerim projesinin temelleri atıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında bugün Ankara’nın Sincan ilçesinde düzenlenen törenle 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri eş zamanlı olarak atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya, Zonguldak, Aydın, Kırşehir, Erzurum, Bolu, Kahramanmaraş, Diyarbakır’a canlı bağlantılar gerçekleştirerek bölgelerde bulunan katılımcılarla butonlara bastırarak ilk harçları döktürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıların ardından beraberindeki heyetle Ankara’nın Sincan Lale Meydanında Afyonkarahisar, Ankara, Uşak, Tunceli, Muğla, Amasya, Elazığ, Yozgat ve Manisa’da ki ilk temeller için birlikte butona bastı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin toplu temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 40 gün önce müjdesini verdiği “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 17 ilde aynı anda, tam 5 bin 615 yuvamızın temellerini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

“İlk Evim, İlk İş Yerim projemize 8 milyona yakın başvuru yapan 85 milyon kardeşimizin her birine teşekkür ediyoruz”

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine yapılan son başvuru rakamını ifade eden Bakan Kurum, “Projemize 8 milyona yakın başvuruyla devletine güvenen, bu kutlu yolda bizi her daim destekleyen, Konya’dan Aydın’a, Kahramanmaraş’tan Erzurum’a, Zonguldak’tan Kırşehir’e, İstanbul’dan İzmir’e; 85 milyon kardeşimizin her birine teşekkür ediyoruz. Biz sizlere sevdalıyız! Biz milletimize aşığız! Biz bu milletin dualarına talibiz! Biz, sizin gönlünüze, kalbinize, yüreğinize talibiz! Bize milletimizin duaları, bize milletimizin gönlü yeter diyoruz!

“AK Parti’mizle, yeni bir dönem başladı. Yuva kuran siyaset başladı. Milletin derdine sağırlaşmış siyasetin yerine şefkat siyaseti geldi.”

Bakan Kurum, bugün duyguların zirve yaptığı tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak “Bu cennet vatan, bugünlere kolay gelmedi. Bu ülkede milletimiz; yıllar yılı gecekondulara mahkûm edildi. Dedelerimiz, ninelerimiz, anne babalarımız ‘benim de bir yuvam olsaydı’ diyerek on yıllar boyunca hayaller kurdu. Bu milletin ihtiyaçlarını, görmezden geldiler. Depremlerde, sellerde milletin yanında olmadılar. Yangınlarda, afetlerde; milletimizle bağ kuramadılar. Türkiye’de; 3 Kasım 2002’de AK Parti’mizle, yeni bir dönem başladı. Yuva kuran siyaset başladı. Milletin derdine sağırlaşmış siyasetin yerine şefkat siyaseti geldi. Binlerce yıllık devlet geleneğimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeniden ayağa kalktı. Dünyaya tarihi, medeniyeti, kültürü, insanlık değerlerini ve fazileti öğreten kadim şehirlerimiz yeniden ihya oldu.” şeklinde konuştu.

“Yeni yapacağımız yüzbinlerce yuvanın teminatı da, garantisi de Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır”

20 yılda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 1 milyon 170 bin konutun vatandaşlara kazandırıldığını ifade ederek, “Şimdi daha büyük bir adımla; Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatırken; hiçbir şey üretmeyip her şeye hayır diyen o zihniyet yine ortaya çıktı ve hep bir ağızdan ‘yapamazsınız’ dediler. Yapıyor muyuz? Evet, bugün, 17 ilde temellerimizi, müjdemizden 40 gün sonra atıyor muyuz? Kaynağınız nedir diye sordular. Biz, kaynak Türkiye dedik, kaynak milletimiz dedik. Yeni yapacağımız yüzbinlerce yuvanın teminatı da, garantisi de Recep Tayyip Erdoğan’dır.” dedi.

“Dün yaptık! Bugün yapıyoruz! Yarın da yapacağız! Bu canlar bu tenlerde durdukça; sizler için daha güzelini, daha muhteşemini aşkla, azimle, kararlılıkla yapacağız!”

“Bu milletin gücüne inanmayanlar, dönsünler Ankara’nın büyük dönüşümüne baksınlar”

İfadelerini kullanan Bakan Kurum, “Bu aziz şehirde, bir tane kentsel dönüşüm projesi başlatamayanlar; Ankara’da milletimize sunduğumuz 91 bin yeni yuvaya baksınlar. Bu şehrin tarihi değerlerini kaderine terk edenler, Kızılcahamam Kasaplar çarşısına, Güdül’ün doğal alanlarına, Nallıhan’ın tarihi çarşısına, Beypazarı’nın tarihi sokaklarındaki izlerimize baksınlar. Çankaya’ya baksınlar, Saraçoğlu mahallemize baksınlar. Medeniyet tarihimizin incisi Altındağ’a; Keçiören’e, Mamak’a sırtlarını dönenler, yaptığımız meydan düzenlemelerine, kentsel dönüşüm projelerine, yeni yuvalara baksınlar! Ankara’da suyu ucuz vereceğiz deyip zam şampiyonu yapanlar, sel olduğunda ortalıkta gözükmeyenler, Haymana’da, Bala’da, Kalecik’te yaptığımız altyapı eserlerine baksınlar! Ankara’nın tüm ilçelerine kazandırdığımız 23 millet bahçesine baksınlar! Dün yaptık! Bugün yapıyoruz! Yarın da yapacağız! Bu canlar bu tenlerde durdukça; sizler için daha güzelini, daha muhteşemini aşkla, azimle, kararlılıkla yapacağız! İşte buradan ilan ediyoruz! Ankara’mızda; Ayaş’tan Bala’ya, Etimesgut’tan Haymana’ya, Mamak’tan Sincan’a 14 ilçemizde tam 18 bin 300 yeni yuva daha yapacağız. 36 bin konutluk arsamızı da Ankaralı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız.” diye konuştu.

“Türkiye Yüzyılı’nın arefesinde bu meydandan hep birlikte haykırıyoruz; Bu milletin; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başaramayacağı hiçbir şey yoktur!”

Bakan Kurum, kavganın hep; “Yapamazsın, yaptırmayız” diyenlerle, “Yapanların” kavgası olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“İşte hodri meydan! Onlar isteseler de yapacağız! İstemeseler de yapacağız! Şöyle, en yüksek sesle öyle haykıralım ki, CHP duysun, 6’lı masanın ayakları bir titresin! Yapacak mıyız? Allah’ın izniyle, milletimizin desteğiyle yapacağız! İşte bugün burada attığımız temeller sizin eseriniz! İşte 250 bin konut sizin hedefiniz! İşte 1 milyon konut amaçlı arsa sizin projeniz! İşte 10 bin işyerimiz sizin hamleniz! Türkiye Yüzyılı’nın arefesinde bu meydandan hep birlikte haykırıyoruz; Bu milletin; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başaramayacağı hiçbir şey yoktur! Yapamayacağı hiçbir eser yoktur! Ulaşamayacağı hiçbir ufuk yoktur! Türkiye Yüzyılı’nın önünde hiçbir güç, hiçbir lobi, hiçbir şebeke bundan önce duramadı, bundan sonra da duramaz, duramayacaktır! Biz Türkiye Yüzyılı’ndan tarafız; biz zulme, biz ihanete, biz zalimlere karşı;’“Dünya Beşten Büyüktür’ diyen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan tarafız!”