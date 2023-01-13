“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde kura çekimleri 58 ilde tamamlandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde 7 Kasım 2022’de başlayan kura çekimleri etaplar halinde devam ediyor.

İlk 5 etapta 58 ildeki 139 bin 218 konutun hak sahibi 67 günde noter huzurunda çekilen kuralarla belirlendi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, 58 ilde kategori bazında 3 bin 116 şehit ailesi ve gazi, 10 bin 764 engelli vatandaş, 32 bin 246 emekli, 55 bin 587 genç ve 37 bin 505 diğer kategorideki vatandaşın asil ve yedek olarak hak sahibi olduğu bildirildi. 6’ncı etap sosyal konut kura çekilişi 13-22 Ocak 2023 tarihleri arasında 7 ilde 24 bin 636 konut için gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 5 etabı 58 ilde sona erdi. Kuralarda toplamda 1 milyon 954 bin 686 başvurudan 139 bin 218 konutun hak sahipleri belirlendi.

Bugüne kadar 67 günde 58 il ve ilçede çekilen kuralarda 3 bin 116 şehit ailesi ve gazi, 10 bin 764 engelli vatandaş, 32 bin 246 emekli, 55 bin 587 genç ve 37 bin 505 diğer kategorideki vatandaşlar olmak üzere toplamda 139 bin 218 vatandaş hak sahibi oldu.

“6’ncı etap sosyal konut kura çekilişi 13-22 Ocak 2023 tarihleri arasında 7 ilde 24 bin 636 konut için yapılacak”

Bu arada Eskişehir’de bugün başlayan kura çekilişi yarın tamamlanacak ve 6’ncı etap kuraları 7 ilde 22 Ocak 2023’e kadar devam edecek.

7 ilde gerçekleştirilecek 24 bin 636 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

13-14 Ocak 2023: Eskişehir 2 bin 599 konut

14-17 Ocak 2023: Mersin 5 bin 100 konut

15 Ocak 2023: Bilecik 1037 konut

16-17 Ocak 2023: Sakarya 2 bin 750 konut

18-21 Ocak 2023: Kocaeli 5 bin 200 konut

18-22 Ocak 2023: Antalya 7 bin 150 konut39

22 Ocak 2023: Yalova 800 konut

"Mart 2023’e kadar konutlar için tüm kuraların tamamlanması planlanıyor”

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.