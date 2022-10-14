"İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura çekimi tarihleri belli oldu!
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projesinin başvurular sürmeye devam ederken, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, kura çekiminin ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih verdi.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut kura çekiminin başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu.
Ömer Bulut, dev konut projesinde kura çekimlerinin 31 Ekim itibarıyla başvurular biter bitmez ilk hafta gerçekleşeceğini duyurdu. Bulut, kura çekimi sonrası başvuru bedellerinin de iade edileceğini söyledi.
e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.
Buna göre; TOKİ sosyal konut kura çekimi Kasım ayının ilk haftasında gerçekleşecek.
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