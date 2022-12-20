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"İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde Ankara için kura çekilişi 2 Ocak'ta başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde Ankara kuralarının 2-12 Ocak arasında çekileceğini duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından İlk Evim İlk İş Yerim projesi kuralarına ilişkin paylaşımda bulundu.

"İlk 4 etapta 45 ilimizde 93 bin 392 evimizin hak sahibini belirledik. Sıra Başkentimize de geliyor. Ankara kuralarımızı 2-12 Ocak arasında 18 bin 450 yuvamız için çekeceğiz." bilgisini veren Kurum, 5. etap kura takvimini paylaştı.

 

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