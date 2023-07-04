Ilıcalı: Hedefimiz Premier Lig'e yükselmek

Hull City’nin "Corendon Summer Tour 2023" kapsamında, Galatasaray ve Hatayspor ile oynayacağı dostluk maçları öncesinde Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısına Acun Ilıcalı, Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior ve takımın yeni transferlerinden Liam Delap katıldı.

Ilıcalı, Hull City ile büyük hedefleri olduğunun altını çizerek, “Bir hedef üzerine yaşamıyorum. Yenilik istiyorum sürekli, yeni heyecan ve meydan okumalar belirlerken İngiliz futbolunun ortasında kendimi buldum. Her sene başka bir şey yapmışım. Daha yeni bir yolculuğa başladım, Hull City ile bir yere gitmek istiyorum. Hedefim Hull City ile tarih yazmak. İşi olgunlaştırma dönemindeyim.

Niye Leicester City olmayalım? Bir eksiğimiz yok. Futbolun NBA’inden bir adım gerideyim, dünyanın en büyük liginde başarılı olabilmenin kapısındayım. Türkiye’de alabileceğim bir takım konsantrasyonumu bozar, şu anda gündemimde yok. Hull City’yi aldığımızda taraftar ortalaması 8 bindi, bu sene büyük ihtimalle 20 bin ortalamaya oynayacağız. Shelbourne ile de Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci açıklaması

Acun Ilıcalı, “İrfan Can Kahveci’yi transfer etmek istiyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Böyle konularda bir hareket yapacaksam ilk hamle Sayın Başkan Ali Koç’la görüşmek olur. Böyle bir durum şu anda söz konusu değil İrfan’ı çok severim, çok da takdir ederim, büyük bir yetenek. Fenerbahçe’de mutlu olacağını, Fenerbahçe’nin de onu tutacağını düşünüyorum, aksi bir durum olursa bakarız, takdir ettiğim bir oyuncu.”

Ozan Tufan açıklaması

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Ozan Tufan'ın son durumuyla ilgili de konuşan Ilıcalı, "Beşiktaş benim için çok değerli bir camia. Ozan konusunda bazı konuşmalar olması normal. Ozan değerli bir oyuncu. Biz olmasaydık normal şartlarda Beşiktaş'a giderdi. Ona İngiltere'de güzel bir ortam sağladık. Taraftarlar onun şarkılar söylüyor. Bizimle birlikte Premier Lig'i zorluyor durumda. Türkiye'ye şu anda dönmek istemiyor. Tahmin ediyorum ve izlenimim o ki, çok mutlu burada. Bize katkı vereceğini biliyor. Hocamızla da arası çok iyi. Bizimle birlikte kalacaktır" ifadelerini kullandı.