Türk siyasi tarihinin en ilginç seçim vaatleri!
Miting meydanlarında bugüne kadar birbirinden ilginç vaatler verildi. Fakat içlerinden bazıları var ki, o vaatler yıllar geçse bile unutulmadı. Türk siyasi tarihinin en ilginç seçim vaatlerini sizler için derledik.
Cem Uzan (Genç Parti)
"Mazot 1 TL olacak."
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Haydar Baş (BTP)
"Milli ekonomi modeli ile 500 trilyon lira para basıp, herkese 500 lira maaş vereceğiz."
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Besim Tibuk (LDP)
"Ofsaytı kaldıracağız."
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Süleyman Demirel (AP)
"Kim ne veriyorsa 5 lira fazlasını vereceğim."
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