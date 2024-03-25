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Türk siyasi tarihinin en ilginç seçim vaatleri!

Miting meydanlarında bugüne kadar birbirinden ilginç vaatler verildi. Fakat içlerinden bazıları var ki, o vaatler yıllar geçse bile unutulmadı. Türk siyasi tarihinin en ilginç seçim vaatlerini sizler için derledik.

Cem Uzan (Genç Parti)

"Mazot 1 TL olacak."

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Haydar Baş (BTP)

"Milli ekonomi modeli ile 500 trilyon lira para basıp, herkese 500 lira maaş vereceğiz."

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Besim Tibuk (LDP)

"Ofsaytı kaldıracağız."

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Süleyman Demirel (AP)

"Kim ne veriyorsa 5 lira fazlasını vereceğim."

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