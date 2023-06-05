İletişim Başkanlığı'ndan Genelkurmay Başkanı açıklaması!
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yerine isim atanıncaya kadar Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nce yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." Denildi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı…— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 5, 2023
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