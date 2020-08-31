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Altun'dan Papa'nın Doğu Akdeniz mesajına yanıt verdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Papa Francis’in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ifade ederken "Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır." dedi.

I welcome @Pontifex statement on the Eastern Mediterranean.


"Papa Francis'in Doğu Akdeniz hakkındaki açıklamalarını memnuniyetle karşılıyorum.

Türkiye olarak, Yunanistan başta olmak üzere ilgili ülkelere, Ege adalarını silahlandırmak ve Mavi Vatanımız üzerinde hak iddia etmek yerine uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Akdeniz bir barış ve istikrar denizi olmalıdır."

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