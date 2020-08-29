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Fahrettin Altun, Kerbela şehitlerini unutmadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kerbela şehitlerini unutmadı. Altun, "Kerbela’da şehit edilen Hz. Hüseyin’i ve Ehl-i Beyt’i rahmetle yâd ediyorum." dedi.

Altun paylaşımında, "Kerbela’da şehit edilen Hz. Hüseyin’i ve Ehl-i Beyt’i rahmetle yâd ediyorum. Hz. Hüseyin gibi zulme karşı her daim dik duracağız. Gücümüzün yettiği her yeri barış ve esenlik diyarı yapmak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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