Fahrettin Altun, Kerbela şehitlerini unutmadı

Altun paylaşımında, "Kerbela’da şehit edilen Hz. Hüseyin’i ve Ehl-i Beyt’i rahmetle yâd ediyorum. Hz. Hüseyin gibi zulme karşı her daim dik duracağız. Gücümüzün yettiği her yeri barış ve esenlik diyarı yapmak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

#Kerbela’da şehit edilen Hz. Hüseyin’i ve Ehl-i Beyt’i rahmetle yâd ediyorum. Hz. Hüseyin gibi zulme karşı her daim dik duracağız. Gücümüzün yettiği her yeri barış ve esenlik diyarı yapmak için var gücümüzle çalışacağız. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 29, 2020