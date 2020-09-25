İletişim Başkanı Altun'dan Pelosi'nin küstah sözlerine sert tepki!

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini değerlendiren Demokrat Partili Nancy Pelosi, düzenlediği basın toplantısında "Barışçıl bir geçiş süreci istiyoruz. Bu soruyu sormak zorunda kalmak bile çok üzücü" ifadesini kullandı. Pelosi, "Trump kaybederse barışçıl bir devir teslimini taahhüt etmeyi reddediyor. Sürpriz değil. Çünkü bilimi ve yönetimi küçümsüyor. Ancak Amerikan halkına güveniyorum ve Başkan Trump bundan kaçamayacak" dedi.

TÜRKİYE'Yİ ANTİ-DEMOKRATİK BİR ÜLKE GİBİ LANSE ETTİ

ABD'nin, Kuzey Kore ya da Suudi Arabistan olmadığını söyleyen Nancy Pelosi, "Kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin'e, Kim Jong'a, Erdoğan'a... Türkiye'de değilsiniz, Kuzey Kore'de değilsiniz. Rusya'da ve Suudi Arabistan'da da değilsiniz. Sayın Başkan Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz ve burası bir demokrasi ülkesidir. Neden ABD Anayasası'na göre ettiğiniz yemine bağlı kalmaya çalışmıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Pelosi'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Pelosi on Trump declining to commit to peaceful transfer of power: “You are not in North Korea, you are not in Turkey, you are not in Russia, Mr. President ... you are not in Saudi Arabia. You are in the United States of America. It is a democracy.“ https://t.co/mRWa6yO6vC pic.twitter.com/jlx0ijisW6 — ABC News (@ABC) September 24, 2020

Altun, "Darbeleri saymazsak, Türkiye'de en son ne zaman iktidar barışçıl yollardan el değiştirmemiştir? Demokrasimize yönelik o saldırıları kimlerin desteklediğini de çok iyi biliyoruz. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ciddiyetsizce ifadelerinde, Amerikalı siyasetçilerin Türkiye’ye dair yanlış algılarının bir yansımasını görüyoruz. Türkiye, yüzyıllardır modern anayasal sistemleri deneyimlemiştir. Türk demokrasisinin gücü bu tarihten gelmektedir. Pelosi'nin açıklamaları, Kasım ayında yapılacak ABD seçimlerinde iktidarın barışçıl yollardan el değiştirip değiştirmeyeceği tartışması bağlamında yapılmıştır. Bizim için seçim sonuçlarının ve milli iradenin kutsal olduğunu bir kez daha herkese hatırlatıyoruz. İç siyasette puan toplamak için Türkiye’ye saldırmak, Amerikan çıkarlarına ve müttefikliğin ruhuna aykırıdır. Amerikan siyasetinde ortaya çıkan; Türkiye'yi iç siyasi tartışmalara malzeme etmeye yönelik bu endişe verici çabaları, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan Trump'la iyi ilişkilerine bir saldırı olarak görüyoruz. ABD'li siyasetçilere ve özellikle yöneticilere çağrımız, Türkiye gibi önemli bir NATO müttefikine saldırmayı bırakıp, bizimle anlamlı bir diyalog içine girmeleridir. Bu, hem ABD’nin kendi çıkarına hem de ikili ilişkilerin geleceğinin yararınadır. Karmaşık bölgesel ve stratejik meselelerin çözümü; gerçeklerden kopuk, laf olsun diye söylenen sözlerle değil, düşünceli temaslar ve ciddi bir diyalogla bulunur. Pelosi ve diğer ABD'li siyasetçilerden, ülkelerimizin ilişkisinin sağlığı açısından, bu tavırlarından vazgeçmelerini istiyoruz" dedi.

Question for @SpeakerPelosi:



When was the last time that there was no peaceful transfer of power in Turkey – with the exception of military coups?



And we remember who supported those attacks against Turkish democracy, too. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 25, 2020