İletişim Başkanı Altun'dan Pelosi'nin küstah sözlerine sert tepki!

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini değerlendiren Demokrat Partili Nancy Pelosi, düzenlediği basın toplantısında "Barışçıl bir geçiş süreci istiyoruz. Bu soruyu sormak zorunda kalmak bile çok üzücü" ifadesini kullandı. Pelosi, "Trump kaybederse barışçıl bir devir teslimini taahhüt etmeyi reddediyor. Sürpriz değil. Çünkü bilimi ve yönetimi küçümsüyor. Ancak Amerikan halkına güveniyorum ve Başkan Trump bundan kaçamayacak" dedi.

TÜRKİYE'Yİ ANTİ-DEMOKRATİK BİR ÜLKE GİBİ LANSE ETTİ

ABD'nin, Kuzey Kore ya da Suudi Arabistan olmadığını söyleyen Nancy Pelosi, "Kime hayranlık duyduğunu biliyoruz. Putin'e, Kim Jong'a, Erdoğan'a... Türkiye'de değilsiniz, Kuzey Kore'de değilsiniz. Rusya'da ve Suudi Arabistan'da da değilsiniz. Sayın Başkan Amerika Birleşik Devletleri'ndesiniz ve burası bir demokrasi ülkesidir. Neden ABD Anayasası'na göre ettiğiniz yemine bağlı kalmaya çalışmıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Pelosi'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Pelosi on Trump declining to commit to peaceful transfer of power: “You are not in North Korea, you are not in Turkey, you are not in Russia, Mr. President ... you are not in Saudi Arabia. You are in the United States of America. It is a democracy.“ https://t.co/mRWa6yO6vC pic.twitter.com/jlx0ijisW6