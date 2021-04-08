İletişim Başkanı Altun'dan 'Kanal İstanbul' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Kanal İstanbul ile ilgili bir video yayınladı. Altun, dikkat çeken paylaşımına bir de açıklama ekledi.

Altun, şu ifadeleri kullandı:

Bir kez daha altını çizerek söylüyoruz. Kanal İstanbul, büyük ve güçlü Türkiye'nin en prestijli projesidir.