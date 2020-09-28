İletişim Başkanı Altun: Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir. Bunun gereğini yaparız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Azerbaycan'daki kardeşleriyle her zaman omuz omuza olacaklarını belirtti.

Ermenistan'ın saldırganlık yapmadan önce bunu hesaba katması gerektiğine dikkati çeken Altun, savaş ve istikrarsızlığın bölgeye faydasının olmayacağını vurguladı.

Uluslararası toplumun bir kez daha Ermeni saldırganlığı karşısında üç maymunu oynadığını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Onlarca yıldır hiçbir şey yapmayarak, hatta yasa dışı işgale ortak olarak Ermeni tarafını cesaretlendirdiler. Mevcut çatışma, durumun sürdürülemez hale geldiğinin kanıtıdır. Ermenistan, Azerbaycan topraklarında işgalci durumundadır. On yıllardır Dağlık Karabağ'ı işgal etmekle kalmadılar, aynı zamanda Azerbaycan'a karşı sürekli provokasyonlara kalkıştılar. Bugün yaptıkları saldırı, bir kez daha tehlikeli bir durum oluşturdu. Ermeni saldırganlığını en güçlü biçimde kınıyor, dünyanın tüm makul ülkelerine, bu işgale ve saldırılara karşı Azerbaycan ile dayanışma içinde olma çağrısında bulunuyoruz. Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir millettir. Bunun gereğini yaparız."