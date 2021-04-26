İletişim Başkanı Altun: Biden'ın 'soykırım' ifadesi talihsiz, hadsiz ve hükümsüzdür

Altun, 'Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz. Sözde 'soykırım' iddiaları gibi tarihsel gerçeklikten yoksun popülist söylemler, bu topraklardaki ilmek ilmek ördüğümüz birlikte yaşama kültürümüze bir saldırıdır. Fakat bu saldırılar da bizim kardeşliğimize zarar veremeyecektir, aksine bağlarımızı daha da pekiştirecektir. dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni terör örgütlerince şehit edilen Türk diplomatlar anısına İstanbul'da düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi"nde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen 'Şehit Diplomatlar Sergisi' açıldı.

İletişim Başkanı Altun, "Türkiye'yi kendilerince istedikleri yola çekmek için terörden yaptırıma kadar türlü tehditlere başvuranlar, başarıya ulaşamadı, ulaşamayacak Allah'ın izniyle. Terör örgütü PKK'nın emri ve siyasi uzantılarının çağrısı sonucunda, özellikle sivil insanlara yönelik kanlı katliamlara sahne olan 6-8 Ekim olayları da yine böylesine bir girişimdir." dedi.

Altun açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Türkiye'yi bölmek, parçalamak ve dahası içeriden hançerlemek isteyen tüm odaklara karşı devletimiz ve milletimiz her daim ayaktadır. Terör örgütleriyle küresel güç odaklarıyla ve darbeci zihniyetlerle mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız."

BİDEN'IN AÇIKLAMALARI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarını, "Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasını talihsiz, hadsiz ve hükümsüz olarak addediyoruz ve reddediyoruz. Sözde 'soykırım' iddiaları gibi tarihsel gerçeklikten yoksun popülist söylemler, bu topraklardaki ilmek ilmek ördüğümüz birlikte yaşama kültürümüze bir saldırıdır. Fakat bu saldırılar da bizim kardeşliğimize zarar veremeyecektir, aksine bağlarımızı daha da pekiştirecektir." şeklinde yorumladı.