İletişim Başkanı Altun: AB'den yaptırım beklemiyoruz

CNN Türk televizyonuna konuk olan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İletişim Başkanı @fahrettinaltun:



🔹“Eleştiri çok kıymetli bir şeydir. Siyasette de eleştiri çok kıymetli bir şeydir. Eleştiri bu kıymetiyle her şeyden önce hakaretten ayrıştırılması gereken de bir şeydir. Sistematik yalan kampanyalarından da arındırılması gereken bir şeydir” pic.twitter.com/50q95QS0FL — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 26, 2020

Avrupa Birliği'nin (AB) Doğu Akdeniz'deki tutumunu ilişkin açıklama yapan Altun, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu tavrı net. Türkiye'ye yönelik zaman zaman olumsuz yaklaşımlar söz konusu olabiliyor. Avrupa'nın her şeyden önce güvenliği Türkiye'den başlar. Güçlü bir Avrupa Türkiye ilişkileri Avrupa ülkeleri bakımından da bir kazanımdır. Türkiye'nin kazandığı konum ve kabiliyetler itibariyle Avrupa için bir şanstır. Avrupa'nın bunu görüp değerlendirmesi gerekir" dedi.

"AB'den Türkiye'ye yönelik yaptırım olur mu?" sorusuna yanıt veren Altun, "AB yaptırımlarını beklemiyoruz. Böyle bir adım uluslararası ilişkiler tarihinde en irrasyonel adım olur" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı @fahrettinaltun:



“Stratejik İletişim ve Kriz Dairesi, uluslararası alanda Türkiye'ye karşı yürütülen kara propaganda savaşına karşı faaliyet yürütmek üzere konumlandırılmıştır.” pic.twitter.com/7qikGJcThm — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 26, 2020

STRATEJİK İLETİŞİM VE KRİZ YÖNETİMİ DAİRESİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni kurulan Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi'nin önemini de vurguladı.Türkiye'nin bölgesel bir güç haline gelmesinden rahatsızlık duyanlar olduğuna dikkat çeken Altun, yeni yapının, kara propagandaya karşı faaliyet yürütmek için konumlandırıldığını söyledi.

Altun, Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi'nin faaliyetlerine ilişkin şunları anlattı: "2002 sonrasında yaşadığı dönüşüm Türkiye'yi yeni bir lige taşıdı. Atılan adımlar da bir dizi rahatsızlıkla karşı karşıya kaldı. Engelleri üretmeye çalışanlar bu setleri çekmeye çalışanlar darbe terör eylemleri olumsuz hadiseye zemin hazırlayanlar ortadan kalkmış değil. Stratejik İletişim Kriz Yönetimi Dairesi bu fonksiyonu uluslararası alanda Türkiye’ye karşı yürütülen kara propaganda savaşına karşı faaliyet yürütmek için konumlandırılmıştır. Bu demokrasimizi güçlendirecek bir adımdır bir yapıdır."