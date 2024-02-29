İletişim alanında atılım! Türkiye 10 basamak yükseldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan Küresel Yumuşak Güç Endeksi 2024 verilerine göre Türkiye, medya ve iletişim alanında bir önceki yıla kıyasla 10 basamak yükselerek 193 ülke arasından 18. sıraya yerleşti.

"Medya ve iletişim alanındaki çalışmalarımız belirleyici oldu"

Ülkemizin endekslere yansıyan bu performans artışında, medya ve iletişim alanındaki çalışmalarımızın uluslararası ölçekte artan kapsayıcılığı, etkinliği, güvenilirliği ve erişilebilirliği belirleyici faktörler oldu. Aynı endeksin 'Etki alanı' kategorisinde ise 13. sırada yer alan ülkemizin, yüksek performansı uluslararası ilişkilerde elde edilen başarının yanı sıra sahip olduğu zengin kültürel miras değerlerine bağlı olarak gerçekleşti.

"Performansını en çok artıran ülkeler arasına girmeyi başardı"

Diplomatik girişimler, ev sahipliği yapılan uluslararası organizasyonlar ve ulus markalama alanlarında uygulanan başarılı iletişim stratejilerinin de etkisiyle Türkiye, Küresel Yumuşak Güç Endeksi’nde 2020 yılından bu yana performansını en çok artıran ülkeler arasına girmeyi başardı.”