İlber Ortaylı korona virüse yakalandı!
Prof. Dr. İlber Ortaylı korona virüse yakalandı. Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarının onur konuğu olan İlber Ortaylı'nın korana virüse yakalanması nedeniyle fuar bir hafta sonraya ertelendi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın korona virüse yakalandığı bildirildi. Osmaniye Belediyesi 6. Kitap Fuarının onur konuğu olan Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Osmaniye programının 1 hafta sonraya ertelendiği duyuruldu.
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, “Hocamız İlber Ortaylı’ya çok geçmiş olsun. Kendisi onur konuğumuz olarak gelecekti ancak rahatsızlığı nedeniyle programını 1 hafta ertelemek zorunda kaldık. Saygıdeğer hocamıza Allah’tan sağlık, sıhhat diliyorum” dedi.
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