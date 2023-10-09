İLBANK’tan iki yeni proje!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu İLBANK, Dünya Bankası ile yürütülecek ‘Su Döngüselliğinin ve Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi’ ile ‘Kamu ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi’ne imza attı. Bakan Mehmet Özhaseki, "Projeyle yenilenebilir enerji kullanımını yerel yönetimlerde de yaygınlaştırarak iklim değişikliğiyle güçlü mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

İLBANK, artan sıcaklıklar ve kirlilik gibi faktörler başta olmak üzere, iklim değişikliği sonucunda oluşan su kıtlığının aşılması için arıtılmış atık suyun yeniden kullanımını sağlamak amacıyla ‘Su Döngüselliğinin ve Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi’ni hazırladı. Söz konusu projeye Dünya Bankası’ndan da destek geldi. İLBANK ile Dünya Bankası’nın birlikte yürüteceği 75 milyon avro bedelindeki projede imzalar atıldı. İLBANK’ın hazırladığı ve Dünya Bankası ile birlikte yürüteceği ‘Kamu ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi’ de imzalandı. 250 milyon Avro tutarındaki proje ile yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji proje talepleri karşılanacak. Böylelikle iklim değişikliği ile yereldeki mücadele çok daha güçlü hale gelecek. Her iki projeye kurum adına imzaları Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Karahan ve Genel Müdür Recep Türk birlikte attı.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINI YEREL YÖNETİMLERDE DE YAYGINLAŞTIRACAĞIZ”

İLBANK’ın imza attığı iki yeni projelerle ilgili değerlendirmede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Devrimini gerçekleştirmek adına yerel yönetimlerimize her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Alt ve üstyapısı güçlü, mahalle kültürünü yaşatan ve iklim dostu şehirler inşa etmek için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu projeyle yenilenebilir enerji kullanımını yerel yönetimlerde de yaygınlaştırarak iklim değişikliğiyle güçlü mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.