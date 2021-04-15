İkna timleri kuruluyor! Evlere gidip aşı yapacaklar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının yüzde 14’ü, 65 yaş üstünün de yüzde 23.6’sının halen aşı yaptırmadığını açıklarken bu konuda vatandaşları ikna etmek için evlere aşılama ekiplerinin gönderileceğini söyledi.

"İKNA TİMİ KURUCAĞIZ"

Koca: “Aşı yaptırmayanların ikna edilmesi ve aşı olmalarını sağlamak için ikna ekibi kuracağız. Aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da aşısını yaptırmayanların evlerine gidilerek, aşı olmaları konusunda tavsiyede bulunacağız, teşvik edeceğiz. Böylece aşılarını yaptırmayanların neden aşı olmadıklarını öğreneceğiz.”

EVLERE GİDEREK TAVSİYEDE BULUNACAKLAR

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre ikna timlerinin, aile hekimleri öncülüğünde aşı hakkı olup da yaptırmayanların evlerine giderek tavsiyede bulunacağı belirtildi.Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre şimdiye kadar 19 milyon 357 bin 521 doz aşı yapıldı. 11 milyon 628 bin 235 kişiye sadece birinci doz aşı vurulurken, 7 milyon 729 bin 286 kişinin iki dozu tamamlandı.