İklim Şurası 21-25 Şubat'ta Konya'da yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Selçuklu Kongre Merkezi'nde beş gün sürecek İklim Şurası'nda, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin aralarında bulunduğu 600'ün üzerinde katılımcıyla toplantılar gerçekleştirilecek.

İklim Şurası'nda, sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş, diğer sosyal politikalar ile bilim ve teknoloji konuları ele alınacak.

Şura kapsamındaki panellerde de yeşil mutabakat ve sanayide dönüşüm, uluslararası finansman, yerelde iklim eyleminin güçlendirilmesi, yeşil politika, Paris İklim Anlaşması ve iklim rejiminde uluslararası süreç, sanatta ve medyada iklim konuları konuşulacak.

Şuranın sonuç bildirgesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma" hedefleri doğrultusunda hazırlanacak kısa, orta ve uzun vadeli strateji, eylem, politika ve mevzuatların alt yapısını oluşturacak.

İklim Şurası öncesi çalışmalar sürüyor

İklim Şurası Genel Kurulu öncesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından yürütülen çevrim içi toplantılar, tüm paydaşların katılımıyla devam ediyor.

Komisyonlarda, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum stratejileri ile hedefleri, arazi kullanımında sürdürülebilirlik, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji payının artırılması, alternatif enerji kaynakları değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra düşük emisyonlu ulaşım araçları, yutak alanların artırılması, sıfır atık ve akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması, yeşil finansman kaynakları ve araçlarının çeşitlendirilmesi, karbon fiyatlama ve emisyon ticaret sistemi, iklim adaleti, adil geçiş konularında görüşler sunuluyor.

İklim elçileri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler iş birliğinde düzenlenen çevrim içi toplantılarda bir araya gelerek mesajlarını oluşturmak üzere fikir alışverişinde bulunuyor. İklim Şurası'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelecek iklim elçileri, Şura öncesinde hazırlayacakları "Gençlik Bildirgesi"ni Bakan Kurum'a takdim edecek.