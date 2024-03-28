İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri neler?

Sıcak hava hastalıkları artırıyor

Son 4-5 yıldır iklim değişikliğinin en ciddi tehlikelerinden birini aşırı sıcaklar oluşturuyor. Sıcak havanın oranı, her geçen yıl daha çok artıyor. Bu durum da sıcak havadan kaynaklı ölümlerin artmasına neden olmaya başladı. Örneğin, Amerika’da 22 yıllık bir data ile yapılan çalışmada 4780 kişinin aşırı sıcaklıkla ortaya çıkan rahatsızlıklar nedeniyle, 1203 kişinin ise hipotermiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği kaydedildi. Artan sıcaklıklar, ayrıca hava kirliliği ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını da artırdığı için insan sağlığı her anlamda olumsuz etkileniyor.