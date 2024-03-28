İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri
Küresel ısınma, buzulların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, ekosistemlerin etkilenmesi, mevsim değişiklikleri gibi küresel iklim değişikliği son yıllarda insan sağlığı için büyük bir tehdit haline geldi. İklim değişikliğinin insan sağlığı ve yaşamı üzerindeki etkilerini sizler için derledik.
Son yıllarda yaşanan iklim değişikleri sadece doğal çevreyi bozmakla kalmıyor, aynı zamanda bireyler üzerinde psikolojik ve fizyolojik etkiler de ortaya çıkarıyor. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar da iklim değişikliğinin neden olduğu felaketlerin insanların fiziksel ve psikolojik sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahip olduğunu gösteriyor. Peki, İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri neler?
İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkileri neler?
Sıcak hava hastalıkları artırıyor
Son 4-5 yıldır iklim değişikliğinin en ciddi tehlikelerinden birini aşırı sıcaklar oluşturuyor. Sıcak havanın oranı, her geçen yıl daha çok artıyor. Bu durum da sıcak havadan kaynaklı ölümlerin artmasına neden olmaya başladı. Örneğin, Amerika’da 22 yıllık bir data ile yapılan çalışmada 4780 kişinin aşırı sıcaklıkla ortaya çıkan rahatsızlıklar nedeniyle, 1203 kişinin ise hipotermiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği kaydedildi. Artan sıcaklıklar, ayrıca hava kirliliği ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını da artırdığı için insan sağlığı her anlamda olumsuz etkileniyor.
Alerjik hastalıklar ve solunumu etkileyen rahatsızlıklar
İklim değişikliğinin, fizyolojik etkileri de oldukça ağır. Gün içindeki sıcaklık dalgalanmaları veya beklenmedik fırtınalar gibi ani hava değişimleri sağlık riskleri oluşturuyor. Ani hava ve iklim değişimleri, vücudun ısı düzenleme sistemini zorlayarak kardiyovasküler sağlığı etkileyebiliyor ve solunum koşullarını zorlaştırabiliyor.
İklim değişiminden kaynaklı olarak değişen bitki örtüsü modelleri nedeniyle alerjenlerin yaygınlaşması, alerjisi veya astımı olan bireyleri etkileyerek solunum sağlığını daha da tehlikeye atabiliyor.
Başta astım olmak üzere bronşit,KOAH gibi solunum yolu hastalıklarını, kalp rahatsızlıklarını, kansere ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Ayrıca grip, sinüzit, kronik bronşit hatta pnömoni gibi hastalıklar da görülüyor.