MHP'li vekil seferberlik ilan edilmesini istedi

MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu iklim değişikliğine karşı önlem için belediyelerin yağmur suyu kanalları ve kanalizasyon kanallarını birbirinden ayırması gerektiğini söyledi. Kalyoncu, "yağmur suyu depolanarak belediyeler tarafından park bahçe sulamasında kullanmalı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da gerekli düzenlemeleri yapmalıdır" dedi.

Prof. Dr. Kayyoncu TBMM'de yaptığı konuşmada yeni binaların hem iklim değişikliğine karşı dirençli hem de su hasadı yapılacak bir şekilde planlanması gerektiğini söyledi.

İklim değişiminden ilk önce etkilenecek canlıların endemik türler olduğunu anımsatan Kalyoncu şunları dile getirdi:

Endemik bitki türlerinden yaklaşık %40’ı da tıbbi aromatik bitkilerdir. Bu türlerin kaybı sadece biyoçeşitlilik açısından değil ekonomik açıdan da büyük zararlara sebep olacaktır. Bunun için daha fazla yeşil ve daha az beton demeliyiz. İklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık artışlarının şehirlerde ısı adaları oluşturması, bu alanların da sağlık sorunlarına yol açmasından dolayı şehirlerimizin tamamı tekrardan incelenmeli, hava koridorları oluşturulmalı, ısı adası oluşabilecek alanlar belirlenmelidir. Yine iklim değişikliği sonucu olarak deniz seviyesi yükselmesi birçok şehrimiz ve vatandaşlarımız için büyük risk oluşturmaktadır. Bunun için kıyı şeritlerimiz, kültürel varlıklarımız buna göre şekillendirilmelidir.

Ayrıca 25 havzada havza yönetim planları yapılmış ve bir kısmı uygulamaya konmasına rağmen akarsularımız kirlenmeye devam etmektedir. Günümüzde dahi birçok ilçemizde hatta ilimizde atık su arıtma tesisi bulunmamakta ve atık suları doğrudan akarsularımıza verilmektedir. Bunların yanında atık su arıtma tesisleri olan her işletmenin ve kurumun çok sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir. Bu denetimler sadece atık su çıkışında değil aynı zamanda da alıcı ortamda yapılmalıdır. Vatan, toprağı ile suyu ile Türk milletine aittir, kutsaldır, korunması gerekmektedir. Türk milleti bu vatan toprağında ebediyen var olacaktır. Bu sebeple bugün kullandığımız su, ektiğimiz toprak, yetiştirdiğimiz başak ve soluduğumuz hava, Türk Milletinin gelecek nesilleri ile paylaşması gereken kutsallarıdır.