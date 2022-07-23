İklim aktivistleri Botticelli tablosunu hedef aldı

İtalyan eko-aktivistler, Cuma günü Floransa’daki Uffizi Galerisi’nde Sandro Botticelli’nin ‘Primavera’sına kendilerini yapıştırdılar. Protestocular, İtalyan hükümetinin yükselen fiyatlara rağmen fosil yakıtları terk etmesini istiyor.

İki protestocu ellerini Botticelli’nin 15. yüzyıldan kalma şaheserini koruyan bir cam levhaya yapıştırırken, diğerleri fotoğraf çekip pankart okudu “gaz yok, kömür yok.”

Kendilerine ‘Son Nesil’ adını veren grup, cama zarar vermeyecek bir tür yapıştırıcı kullanmaya özen gösterdiğini iddia etti.

Müze personeli, iki eko-savaşçıyı üç metrelik tablodan hızla ayırdı, ardından protestocular kendilerini galerinin zeminine attı ve sürüklenmeyi reddetti.