İkitelli'de yaya geçidini kullananlara bariyer engeli

İkitelli'de bir sanayi sitesinin yakınında bulunan yaya geçidine birkaç gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sırasında bariyer yerleştirildi.

Bariyerlerden sonra yolun karşına geçmek isteyenler ya bariyerlerin üzerinden atlıyor ya da yolun diğer yolla birleştiği noktada karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor.

"YAYA GEÇİDİ BİR FAYDA SAĞLAMIYOR"

Yaya geçidini kullanmak için bariyerlerden atlamak zorunda kalan Furkan Günak, "Ben sanayide çalışıyorum. Burada bir bariyer var ve faydası yok. Yaya geçidi olması bir fayda sağlamıyor. Burada ulaşım engellenmiş. İstesek de geçemiyoruz. Umarım bu olayı yetkililer görür. Eskiden yoktu buradan geçiyorduk, bariyerler yeni yapıldı. Böyle olunca zorunlu olarak yol sonunu kullanıyoruz. Zaten kimse de durmuyor. Oradan geçerken de yolun ucuna çıkana kadar hiçbir şey görmüyoruz" diye konuştu.

Müjdat Kaya ise "Yanlış bir şey. Her sabah burası aşırı kalabalık oluyor. Atakent ve bu bölgede oturanlar her sabah bu alandan geçiyor. Yayanın her zaman üstünlüğü var ama yolu genelde vermiyorlar." ifadelerini kullandı.

"KOYUNLAR ÇİTTEN ATLAR YA BİZ DE O ŞEKİLDE ATLAYACAĞIZ"

İşe giderken ve işinden evine dönerken yaya geçidini kullandığını belirten Vedat Özdemir, "Bunu sabah yaptılar. Burası bizim her zaman kullandığımız güzergah. Şu an atlayacağız. Koyunlar çitten atlar ya biz de o şekilde atlayacağız. Mecburuz başka nereden geçeceğiz." şeklinde konuştu.