İkinci turda kaç bin yeni seçmen oy kullanacak? Üçüncü tur olacak mı?
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda 18 yaşına girecek kaç bin yeni seçmen bulunuyor? 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak kaç bin seçmen var? Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ikinci turdan sonra üçüncü tur ihtimali var mı? Tüm merak edilenleri sizler için derledik...
Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi tamamlandı. Resmi sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tura kaldı.
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, 28 Mayıs'a kadar 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin genç seçmen ilk defa sandık başına gidecek.
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14 Mayıs seçimlerinde bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı ve gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'da sandık başına gitti.
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor.
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