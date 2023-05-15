İkinci tur seçimlerinin yeni pusulası

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Yeni oy pusulası belli oldu

Yener, YSK'nın, son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde, yerine gelecek adayın müracaat etmesi için daha önce ilan edilen seçim takvimindeki sürenin saat 17.00'den 20.00'ye çekilmesine karar verdiğini belirtti.

Oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişikliğin olmayacağını ifade eden Yener, pusulada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise ikinci sırada yer alacağını söyledi.