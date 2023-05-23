İkinci tur seçimleri için yurt dışında oy kullananların sayısı açıklandı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, 22 Mayıs saat 23.37 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 500 bin 26 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

İlk turda kaç kişi oy kullandı

İlk tur seçimlerinde yurtdışında oy verme işlemi 28 Nisan’da başlamış ve 9 Mayıs’ta sona ermişti. YSK’nın kesin sonuçlarına göre yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı.

Yurtdışında seçime katılma oranı yüzde 49.40 olmuştu.

Gümrüklerde kullanılan oy sayısı

Gümrüklerde ise ilk turda 148 bin 847 seçmen oy kullanmıştı. Gümrüklerde seçime katılım oranı yüzde 4.33 olmuştu.

Kısa sürede rekor katılım

YSK'nın ilk tur kesin sonuçlarına göre yurtdışında 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı.

Bu sayı ikinici tur oy verme işlemlerinin başlamasıyla birlikte, sürenin 12 günden 5 güne inmesine rağmen 1 milyon 500 bin 26 oy kullanıldı.