İkinci el otomobilde fiyatlar düşüşte!

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan sektör dışı alım satımlarla birlikte ikinci el otomobil fiyatları yüksek seviyelere çıkmıştı. Bakanlıkların aldığı tedbirlerle bu yükselişin önüne geçildi. Sektör dışı alım satımların azalmasıyla ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar yüzde 10 geriledi.

Yatırım aracı olarak görenlerin piyasadan çekilmesiyle fiyatların daha da geri gideceği belirtiliyor. Artık ikinci el ve sıfır otomobillerin yatırım aracı olmaktan çıktığı söyleniyor. Şuanda durağan bir dönem yaşayan otomobil sektörünün önümüzdeki dönemde hareketleneceği ön görülüyor.