İkinci el otomobil piyasasında seçim beklentisi!
Seçim öncesinde hareketlenen ikinci el araç piyasası son dakikaya kadar hızlı şekilde seyretti. Noterler ve galericiler üzerinden yapılan değerlendirmelerde özellikle metropollerde kuyruklar oluştuğu öğrenildi. Bu yoğunluğu otomotiv sektörü temsilcileri vatandaşın seçim yatırımı olarak değerlendirdi
Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarının seçim sonrası artacak mı düşecek mi sorusu gündemde.
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Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci ve 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, seçim sonrası araba fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Seçim sonrası araba fiyatlarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci ve 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, seçim sonrası araba fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Özpeynirci, "Şu anda araç fiyatlarına baktığımızda, 2.el araç fiyatlarının yüzde 15'in üzerinde arttığını görüyoruz. Sıfır araçlarda da kurdaki yüksek artış nedeniyle fiyatlar oldukça yüksek.
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