İkinci el makyaj ürünlerindeki büyük tehlikeye dikkat!
Online ilan siteleri üzerinden ikinci el eşya ve kullanılmış kıyafet satışlarının ardından, son zamanlarda makyaj ürünlerinin satışı da popüler hale geldi. Peki, ikinci el makyaj ürünlerinin zararları neler, hangi hastalıklara sebep oluyor?
Son zamanlarda sosyal medya ve ekonomik koşullarında etkisi ile gençler arasında ikinci el kozmetik ürünlerin satışı popüler oldu. İkinci el makyaj ürünlerine karşı artan bu talep büyük riskleri ve sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman başta olmak üzere birçok uzman gençlere bu konuda uyarılar da bulunuyor. Peki, İkinci el makyaj ürünlerinin zararları nelerdir, hangi hastalıklara sebep olabilir?
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, “Tüketiciler, yeni ürünler satın almak yerine kullandıkları ürünleri ikinci el olarak satmaya ve satın almaya veya takas etmeye başlamaktadır. Bu kozmetik pazarındaki değişimin ve tüketici alışkanlıklarının dönüşümünün bir göstergesidir." ifadelerini kullandı. Peki, ikinci el makyaj ürünlerinin zararları neler?
İkinci el makyaj ürünlerinin zararları nelerdir?
Enfeksiyon riski: Makyaj ürünleri doğrudan cilde temas ettiğinden, ikinci el ürünlerde yer alan bakteri, virüs ve mantar gibi enfeksiyon etkenleri cilde bulaşabilir ve cilt enfeksiyonlarına, aknelere, mantara ve diğer cilt problemlerine neden olabilir.
Alerjik reaksiyonlar: İkinci el makyaj ürünlerinde yer alan alerjen maddeler cilde temas ederek alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonlar kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık, döküntüler ve tahriş gibi belirtilerle kendini gösterebilir.