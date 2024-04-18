İkinci el makyaj ürünlerindeki büyük tehlikeye dikkat!

Son zamanlarda sosyal medya ve ekonomik koşullarında etkisi ile gençler arasında ikinci el kozmetik ürünlerin satışı popüler oldu. İkinci el makyaj ürünlerine karşı artan bu talep büyük riskleri ve sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman başta olmak üzere birçok uzman gençlere bu konuda uyarılar da bulunuyor. Peki, İkinci el makyaj ürünlerinin zararları nelerdir, hangi hastalıklara sebep olabilir?