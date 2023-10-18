İkinci El Araba İlanları 1 ayda 3 kat arttı!
İkinci el araç satışlarında son 1 ayda yüzde 300 artış yaşandı. Hükümetin aldığı karar çerçevesinde ikinci ele konulan fiyat sınırlaması Eylül ayında etkili oldu ve satışlar yoğun bir artış oldu.
Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araçların sıfır araçlarda daha pahalı satılmasını engellemek asında düzenleme eylül ayında kendini hissettirmeye devam etti. İkinci el araç ilanlarında bir önceki aya göre artış yaşandı.
İkinci el araçların yatırıma dönüşmekten çıkması, al-satçı olarak tabir edilen kitlenin belli sınırlamalarla karşılaşması etkili olurken, arabam.com sitesindeki ilanlarda 400-500 bin ve 500-600 bin liralık araçların ilanlarda artış gözlemlendi.
İkinci el otomobil ilan platformu arabam.com, eylül ayının ikinci el ilan verilerini paylaşırken, en çok ilana çıkan araçlar 2012, 2016 ve 2011 yıllarına ait modeller oldu.
Eylül ayındaki ilanlarda en çok 1.4-1.6 arası motor hacmine sahip araçlar görülürken; bu araçların ilan oranı %51 olarak gerçekleşti. İlanlar içinde en yüksek payı ise %23,1 oranı ile 800.000 TL ve üzerindeki araçlar oluşturdu.