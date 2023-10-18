İkinci El Araba İlanları 1 ayda 3 kat arttı!

Eylül ayındaki ilanlarda en çok 1.4-1.6 arası motor hacmine sahip araçlar görülürken; bu araçların ilan oranı %51 olarak gerçekleşti. İlanlar içinde en yüksek payı ise %23,1 oranı ile 800.000 TL ve üzerindeki araçlar oluşturdu.