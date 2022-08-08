Rekabet Kurumu'ndan soruşturma! İkinci el mercek altında!

İkinci el araç piyasında rekabeti ihlal ettikleri yönünde şikayetleri inceleyen Rekabet Kurulu, Sahibinden.com internet sitesinin ardından Arabam.com, Vava Car, Araba Sepeti ve Letgo'ya da soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren söz konusu şirketlerin çeşitli uygulamalar ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri toplantıda müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Arabam Com, Vava Cars Turkey, Araba Sepeti ve Letgo Mobil hakkında soruşturma açtı.

Şikayetler arttı

Öte yandan özellikle ikinci el araç alım-satım ilanlarının bulunduğu bahse konu internet sitelerine ilişkin şikayetler arttı. Konuyla ilgili bilgi veren yetkililer, özellikle sıfır araçları bir şekilde temin eden galeri ve bazı kişilerin bu siteler üzerinden fahiş fiyatlarla pazarladığı yönünde vatandaşların şikayetçi olduğunu söylediler.

Bu 5 internet sitesinde yayınlanan araç ilanları nedeniyle ikinci el fiyatlarının hızla arttığına da dikkat çeken yetkililer, bazı araçların ikinci el fiyatlarının bayi fiyatlarının çok daha üstünde olduğunu da ifade ettiler. Vatandaşın yaptığı tüm şikayetlerin titizlikle incelendiğini belirten Rekabet Kurulu yetkilileri, bahse konu internet sitelerine yönelik çeşitli yaptırım ve cezaların söz konusu olabileceğini de söylediler.