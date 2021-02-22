İki ülke, TSK'nın her operasyonunu haber veriyordu

Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesinin acısı sürerken teslim olan teröristler PKK'nın dış desteğini tek tek anlattı. Örgütün ABD ve Rusya ile güçlü bir istihbarat bağı olduğunu ifade eden Ş.M. "İki ülke TSK operasyon düzenlemeden 30 dakika önce vurulacak noktaları örgüte haber veriyordu" dedi.

1978 yılında Diyarbakır Lice'nin Fis köyünde bir grup cani tarafından kurulan terör örgütü PKK, 42 yıllık tarihinin en zorlu dönemini yaşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2016 yılında konsept değiştirerek "savunma" pozisyonundan "taarruza" geçmesi, terörün sosyo/ekonomik ayaklarının kurutulması örgütü çöküşün eşiğine getirdi.

2020 YILINDA TAM 243 KİŞİ GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU

Türkiye'den örgüte katılım neredeyse sıfırlanırken, kopuşlar da büyük hız kazandı. Çocuğu dağda olan annelerin Diyarbakır'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin de etkisiyle, 2020 yılında tam 243 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu. 2021'in ilk 2 ayında ise bu sayı 27'yi buldu. Yeni Şafak'ın haberine göre, güvenlik güçlerine teslim olarak yeni bir hayata merhaba diyen eski örgüt üyeleri, önemli bilgileri de beraberinde getirdi.

TESLİM OLAN TERÖRİSTLER PKK'IN DIŞ DESTEĞİNİ TEK TEK ANLATTI

Kimi anlattıklarıyla HDP'nin PKK'ya terörist kazandırmadaki rolünü ortaya koydu, kimi de örgüt içinde patlak veren iç çekişmelere ışık tuttu. Başta ABD olmak üzere yabancı ülkelerin örgüte desteği ve örgüt içinde salgına dönüşen tecavüz ve infazlar, teslim olan teröristlerin verdiği önemli bilgiler arasında yer aldı. Terör örgütünün İslam'a bakış açısı, DEAŞ/PKK ve PKK/FETÖ ilişkileri, Libya'daki Hafter güçlerinin teröristlerle sır görüşmesi, yine örgütle bağını koparanların ifşaatlarıyla ortaya çıktı. Gara'da 13 vatandaşımızın vahşice infaz edilmesinin acısı sürerken teslim olan teröristler PKK'nın dış desteğini tek tek anlattı. Birinci bölümde terör örgütünün başta ABD, Fransa ve Rusya olmak üzere birçok ülkeyle girift ilişkilerini ortaya koyacağız.