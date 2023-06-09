AjansHaber.com.tr Gündem Samsun'da tramvay kazası!

İki tramvay kafa kafaya çarpıştı! 14 yaralı!

Samsun'un Canik ilçesinde iki tramvayın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait karşılıklı sefer yapan iki tramvay, Piazza durağı yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 14 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri, yaralananları ambulanslarla kentteki hastanelere sevk etti.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik atamalar!
OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Benzin ve motorine zam geliyor
Meteoroloji’den şiddetli yağış uyarısı!
Meclis Başkanlık Seçimi
CHP'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Kuvvetli yağışlar geri geliyor!