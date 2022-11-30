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İki tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde "patpat" diye tabir edilen iki tarım aracının çarpışması sonucu sürücülerden biri yaşamını yitirdi, yanındaki eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Büyük (77) idaresindeki tarım aracı ile A.A'nın (54) kullandığı tarım aracı, Canlı mevkisinde çarpıştı.

Kazada Mustafa Büyük olay yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan eşi Ayşe Büyük yaralandı.


Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Büyük, tedavi altına alındı.

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