İki maçta daha forma giyerse sözleşmesi uzayacak!

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Dries Mertens, yaşadığı sakatlığın ardından 55 gün sonra ilk kez Adana Demirspor maçında 11'de yer aldı.

Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan ve bugüne kadar 23 maçta forma giyen Dries Mertens, sezonun geri kalanında 2 maçta daha forma giyerse sözleşmesi otomatik uzayacak.



Gelecek sezon da sarı-kırmızılı formayı terletecek.