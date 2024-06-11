İki lider birbirine ne hediye etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün CHP Genel Merkezi'nde 90 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ilk ziyarette olduğu gibi bugün de liderler birbirlerine hediyeler verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in aktardığına göre, Erdoğan tarafından CHP'ye Türkiye'nin farklı bölgelerinden zeytinyağı ve çifte kavrulmuş lokum hediye edildi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yine Erdoğan tarafından Tan'a; özel kutuda fincan takımı hediye edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Paşabahçe’nin 'Gururla' koleksiyonundan 'Payidar Gondol' isimli parçayı hediye etti.

Bu seriyle ilgili şu bilgiler aktarıldı:

Payidar Gondol, II. Meclis salonunun balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü, ay yıldızlı görselden esinlenerek tasarlanmıştır. Genelde zaferin ve barışın simgesi olarak kullanılan defne, kimi zaman da kahramanlık, bilgelik, güzellik ve ölümsüzlüğü; meşe ise gücü, kudreti, bilgeliği sembolize etmektedir. Meclis balkonundaki defne ve meşe dallarıyla süslü ay yıldızı görselin işlendiği Payidar Gondol, TBMM’nin gücünü, Atatürk’ün liderliğindeki bağımsızlık savaşının önemini, zor ulaşılan barışın değerini ve Cumhuriyetin sürekliliğini simgelemektedir.