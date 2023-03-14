İki günde 465 milyar dolar buhar olup gitti!

ABD'deki Silikon Vadisi Bankası'nın iflası sonrası, yatırımcılar bankanın iflasının etkilerinin daha da büyümesini önlemek için hisse senetlerini satmayı tercih ettiler. Bu satışlar, sadece ABD'de değil, dünya genelinde de etkisini gösterdi.

Japonya'da Mitsubishi yüzde 8,3, Güney Koreli Hana Finans Grubu yüzde 4,7 ve Avustralyalı ANZ Holding yüzde 2,8 oranında değer kaybetti. İki günde hisse piyasalarından çekilen toplam miktar 465 milyar dolar oldu.

SVB Financial Group'a bağlı bankanın, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapattığı ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gitmesi sonrası hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlerden paralarını bankadan çekmeleri tavsiyesi sonrası, bankanın vadeli piyasada da kayıpları arttı ve işlemleri askıya alındı.

2008 krizini hatırlattı



SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Bu türden en büyük iflas ise 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual'da gerçekleşti.