İki bölge kalkınma idaresine toplam 11 personel alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıklarına ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına "yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak" 2'si mühendis ve 5'i destek personeli olmak üzere toplam 7 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar, müracaatlarını 8 Şubat saat 23.59'a kadar e-Devlet'te "DOKAP-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.

Yerleştirme sonuçları Başkanlığın "www.dokap.gov.tr" adresi ile Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntülenebilecek.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca da "yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak" 2'si büro personeli ve 2'si teknisyen olmak üzere toplam 4 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Adaylar, müracaatlarını 8 Şubat saat 23.59'a kadar e-Devlet'te "Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti" ve "Kariyer Kapısı" üzerinden yapabilecek.

Yerleştirme sonuçları Başkanlığın "www.dap.gov.tr " adresi ile "Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu" üzerinden görülebilecek.